Еще два украинских БПЛА сбиты над Арабатской стрелкой

Силы ПВО сбили еще два беспилотника над Арабатской стрелкой Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.

«Над Арабатской стрелкой сбили еще два украинских беспилотника», — уточнил чиновник

До этого над Геническом были сбиты два беспилотника и ракета ATACMS.

Меньше часа назад силы ПВО РФ отразили ракетную атаку в небе над Мелитополем.

В то же время на Украине в Винницкой области обесточены 218 тысяч абонентов 20 июня. Сообщается, что были обесточены жители 427 населенных пунктов области. На данный момент без света остаются более 7,2 тысячи в Киевской области.

До этого сообщалось, что в Сумской области Украины в ходе ночной атаки дронов ВС РФ был поврежден объект энергетики. По информации компании, из-за этого были обесточены 14 населенных пунктов. Сейчас идет процесс восстановления энергопотребления.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.