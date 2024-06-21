Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В пресс-службе губернатора Херсонской области заявили о сбитии ракеты ATACMS

РИА Новости: силы ПВО сбили над Геническом выпущенную ВСУ ракету ATACMS

close
100%
РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны сбили дальнобойную ракету ATACMS, выпущенную Вооруженными силами Украины из РСЗО HIMARS над городом Геническ Херсонской области. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе губернатора региона.

«Над Геническом была перехвачена ракета ATACMS, выпущенная украинской армией из РСЗО HIMARS», — сказал журналистам источник.

Пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко сообщал, что над Геническом средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ и одну неизвестную ракету.

До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не меняли свою политику в отношении использования американских ракет ATACMS, которая ограничивает нанесение ударов только приграничными с Харьковской областью районами. По его словам, политика страны остается сфокусированной на ведении ответного огня.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами