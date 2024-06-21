В пресс-службе губернатора Херсонской области заявили о сбитии ракеты ATACMS

Российские силы противовоздушной обороны сбили дальнобойную ракету ATACMS, выпущенную Вооруженными силами Украины из РСЗО HIMARS над городом Геническ Херсонской области. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе губернатора региона.

«Над Геническом была перехвачена ракета ATACMS, выпущенная украинской армией из РСЗО HIMARS», — сказал журналистам источник.

Пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко сообщал, что над Геническом средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ и одну неизвестную ракету.

До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не меняли свою политику в отношении использования американских ракет ATACMS, которая ограничивает нанесение ударов только приграничными с Харьковской областью районами. По его словам, политика страны остается сфокусированной на ведении ответного огня.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.