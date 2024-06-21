Над Геническом сбито два БПЛА и одна ракета

Система противовоздушной обороны перехватила два украинских беспилотника и одну ракету над Геническом в Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко ТАСС.

«Противовоздушная оборона сбила одну ракету и два беспилотника», — отметил он.

По его словам, система также перехватила снаряды РСЗО и беспилотник над Чонгаром.

Меньше часа назад силы ПВО РФ отразили ракетную атаку в небе над Мелитополем.

В то же время на Украине в Винницкой области обесточены 218 тысяч абонентов 20 июня. Сообщается, что были обесточены жители 427 населенных пунктов области. На данный момент без света остаются более 7,2 тысячи в Киевской области.

До этого сообщалось, что в Сумской области Украины в ходе ночной атаки дронов ВС РФ был поврежден объект энергетики. По информации компании, из-за этого были обесточены 14 населенных пунктов. Сейчас идет процесс восстановления энергопотребления.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.