Стало известно о втором использовании ВС РФ авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО

Вооруженные силы РФ снова использовали фугасную авиабомбу ФАБ-3000 в зоне проведения специальной военной операции. В результате удара было уничтожено крупное скопление личного состава украинской армии в Часове Яре, сообщает Telegram-канал «Военное дело».

По данным военкоров, Воздушно-космические силы РФ начали активно применять эти бомбы на разных участках фронта. Они отмечают, что радиус поражения у таких ФАБов достигает 230 метров, а осколки разлетаются на расстояние до 1,5 километра.

20 июня сообщалось о первом применении ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в населенном пункте Липцы Харьковской области. Под удар трехтонной бомбы попал четырехэтажный дом, используемый украинскими войсками в качестве пункта временной дислокации.

Российская авиабомба ФАБ-3000, оснащенная устройством наведения, может стать оружием «судного дня» в военной операции на Украине, полагает китайский эксперт Шао Юнлин. При этом издание Forbes называет ее «чрезмерно мощной» для ударов по позициям Вооруженных сил Украины и предупреждает об угрозе для самолетов-носителей. Что такое ФАБ-3000, действительно ли она сравнима с ядерным оружием и есть ли у России бомбы еще мощнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Британии заявили, что умные бомбы России меняют ход боевых действий на Украине.