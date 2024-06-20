Пентагон сообщил, что США не будут менять боеготовность своих ядерных сил

Соединенные Штаты в настоящее время не видят необходимости менять боеготовность своих ядерных сил. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

«У нас в настоящий момент нет ничего, что могло бы привести к изменению ядерной боеготовности», — заявил он.

20 мая президент России Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы России всегда находятся в полной боевой готовности.

Российский лидер отметил, что РФ может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия.

По словам главы государства, Россия не будет делать ставку на нанесение превентивного ядерного удара, поскольку при встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен.

Газета The New York Times писала, что Соединенные Штаты и страны Европейского союза (ЕС) обеспокоены, что сотрудничество Пекина и Москвы поможет КНДР стать мощной ядерной державой.

Ранее Путин прокомментировал рассуждения Запада о стратегическом поражении РФ.