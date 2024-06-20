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В Белом доме назвали приоритет в вопросе о поставках оружия Украине

Белый дом: реприоритизация поставок Украине касается ракет Patriot и NASAMS

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Kevin Lamarque/Reuters

Решение США о передаче Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) в приоритетном порядке затрагивает поставки Киеву ракет для Patriot и NASAMS. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Это решение о реприоритизации поставок ракет», — сказал он.

По словам представителя Белого дома, Соединенные Штаты рассматривали вопрос об аналогичных мерах в отношении пусковых установок и радаров. США могли бы принять положительное решение по этому вопросу, но у них нет таких систем в производстве, отметил чиновник.

«Прямо сейчас фокус будет на самих ракетах», — заявил он.

20 июня Кирби сообщал, что США намерены поставлять Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot в ущерб интересов других своих союзников.

Он также говорил, что первые партии ракет для этих систем ПВО поступят из Соединенных Штатов на Украину в течение ближайших недель.

Ранее в США сообщили о заметном снижении эффективности ПВО Украины.

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