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В Польше заявили о залете аэростата из России

В армии Польши заявили, что в страну залетел аэростат из Калининградской области

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В воздушное пространство Польши залетел аэростат, который был размещен в Калининградской области. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщило оперативное командование вооруженных сил республики.

По его информации, этот аэростат сорвался с привязи и залетел на польскую территорию.

«О вероятности пролета объекта [над Польшей] заранее сообщили службы Российской Федерации», — сказано в заявлении командования.

В нем говорится, что радиолокационные станции польской армии непрерывно наблюдают за полетом аэростата, который движется в воздушном пространстве Варминьско-Мазурского воеводства в восточном направлении.

Как отметило командование, этот летательный аппарат не представляет опасности для местных жителей. Ожидается, что аэростат покинет польское воздушное пространство Польши через несколько часов.

14 июня польские ВВС подняли в воздух истребители из-за активности ВКС России на Западной Украине.

Ранее Польша заявила о нарушившей воздушное пространство республики «ракете из России».

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