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Путин высказался о новом контрнаступлении ВСУ

Путин: Киев попытается подать новое контрнаступление как стратегический успех

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Thomas Peter/Reuters

Киев будет пытаться представить новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) как стратегический успех текущего года. Об этом президент России Владимир Путин заявил в беседе с журналистами, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что США и европейские страны определенным образом подталкивают Украину к тому, чтобы она любой ценой опять выдавила российские войска на линию государственной границы.

«Они планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США», — сказал глава государства.

18 июня подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что НАТО готовит ударные группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области для организации контрнаступления.

До этого оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» с позывным «Линь» рассказал, что ВСУ стягивают технику на двух эшелонах обороны на Харьковском направлении, это может являться частью подготовки украинской армии к контрнаступлению.

Ранее на Украине признали, что ВСУ терпят поражение.

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Операция на Украине
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