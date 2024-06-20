Киев будет пытаться представить новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) как стратегический успех текущего года. Об этом президент России Владимир Путин заявил в беседе с журналистами, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что США и европейские страны определенным образом подталкивают Украину к тому, чтобы она любой ценой опять выдавила российские войска на линию государственной границы.

«Они планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США», — сказал глава государства.

18 июня подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что НАТО готовит ударные группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области для организации контрнаступления.

До этого оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» с позывным «Линь» рассказал, что ВСУ стягивают технику на двух эшелонах обороны на Харьковском направлении, это может являться частью подготовки украинской армии к контрнаступлению.

Ранее на Украине признали, что ВСУ терпят поражение.