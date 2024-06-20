Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин: Вооруженные силы России готовятся к любому развитию ситуации

Путин: стратегические силы России находятся в полной боевой готовности

Президент России Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в полной боевой готовности, Вооруженные силы страны готовятся ко всем вариантам развития ситуации. Его слова передает РИА Новости.

«Стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности, поэтому то, что сейчас делают западные страны, это нас мало беспокоит, но мы, конечно, внимательно за этим наблюдаем», — заявил российский лидер.

20 июня газета The New York Times написала Соединенные Штаты и страны Европейского союза (ЕС) обеспокоены, что сотрудничество Пекина и Москвы поможет КНДР стать мощной ядерной державой.

19 июня завершился визит Владимира Путина в КНДР. Лидеры стран подписали Договор о всеобъемлющем сотрудничестве, который не исключает военно-технического взаимодействия. По мнению Reuters, Россия собирается расширить сотрудничество с Северной Кореей на фоне растущей поддержки Украины со стороны Запада.

Ранее генсек НАТО рассказал о модернизации ядерного потенциала альянса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами