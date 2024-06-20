Путин: Вооруженные силы России готовятся к любому развитию ситуации

Президент России Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в полной боевой готовности, Вооруженные силы страны готовятся ко всем вариантам развития ситуации. Его слова передает РИА Новости.

«Стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности, поэтому то, что сейчас делают западные страны, это нас мало беспокоит, но мы, конечно, внимательно за этим наблюдаем», — заявил российский лидер.

20 июня газета The New York Times написала Соединенные Штаты и страны Европейского союза (ЕС) обеспокоены, что сотрудничество Пекина и Москвы поможет КНДР стать мощной ядерной державой.

19 июня завершился визит Владимира Путина в КНДР. Лидеры стран подписали Договор о всеобъемлющем сотрудничестве, который не исключает военно-технического взаимодействия. По мнению Reuters, Россия собирается расширить сотрудничество с Северной Кореей на фоне растущей поддержки Украины со стороны Запада.

Ранее генсек НАТО рассказал о модернизации ядерного потенциала альянса.