Белый дом: ракеты для Patriot и NASAMS поступят на Украину в ближайшие недели

Первые партии ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS поступят из США на Украину в течение ближайших недель. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что первые поставки ракет для ПВО на Украину начнутся уже в ближайшие недели. Безусловно, до конца лета Украина начнет получать первые партии», — заявил Кирби.

Он подчеркнул, что переориентация поставок ракетных комплексов Киеву в ущерб другим заказчикам не затронет Тайвань. Кроме того, Кирби заявил, что США продолжат передачу средств ПВО Израилю, несмотря на решение поставить в приоритет Украину.

20 июня Financial Times писало, что Соединенные Штаты приостановят выполнение заказов третьих стран на поставку ракет Patriot, а не самих систем противовоздушной обороны, чтобы перенаправить их Украине.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединенные Штаты не намерены передавать Киеву систему противовоздушной обороны Patriot из Польши.

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