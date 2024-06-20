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Белый дом: ракеты для Patriot и NASAMS поступят на Украину в ближайшие недели

Кирби: поставки ракет для Patriot, NASAMS на Украину начнутся в ближайшие недели

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Global Look Press

Первые партии ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS поступят из США на Украину в течение ближайших недель. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что первые поставки ракет для ПВО на Украину начнутся уже в ближайшие недели. Безусловно, до конца лета Украина начнет получать первые партии», — заявил Кирби.

Он подчеркнул, что переориентация поставок ракетных комплексов Киеву в ущерб другим заказчикам не затронет Тайвань. Кроме того, Кирби заявил, что США продолжат передачу средств ПВО Израилю, несмотря на решение поставить в приоритет Украину.

20 июня Financial Times писало, что Соединенные Штаты приостановят выполнение заказов третьих стран на поставку ракет Patriot, а не самих систем противовоздушной обороны, чтобы перенаправить их Украине.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединенные Штаты не намерены передавать Киеву систему противовоздушной обороны Patriot из Польши.

Ранее Британия поставила ВСУ танки с канцерогенной краской.

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