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США будут передавать Украине все производимые Patriot и NASAMS

Белый дом: США намерены передавать Украине все производимые Patriot и NASAMS

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Кадр из видео/YouTube

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США намерены поставлять Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot в ущерб интересов других своих союзников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство Соединенных Штатов приняло сложное, но необходимое решение изменить приоритет в краткосрочных планах поставок иностранных военных продаж другим странам, в частности, Patriot и NASAMS, чтобы отправлять Украине», — следует из сообщения.

До этого США заключили контракт с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом более 330 млн долларов по производству высокоточных ракетных систем GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System), которые активно поставляются Вооруженным силам Украины. Выполнение заказа, как отмечается, рассчитано до 20 октября 2027 года.

По информации министерства обороны Штатов, США передали Украине одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, 12 ракетных комплексов класса NASAMS, системы ПВО HAWK, более 2 тыс. зенитных ракет «Стингер», беспилотные летательные аппараты «Вампир», системы ПВО Avenger и др.

Ранее в США не нашли доказательств использования помощи Украине не по назначению.

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