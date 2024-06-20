Замминистра обороны Иванова уволили из ведомства

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова, арестованного по делу о получении крупной взятки, уволили из ведомства. Об этом сообщил его адвокат Мурад Мусаев, слова которого передает ТАСС.

«Кадровый состав Минобороны недавно сильно поменялся. Но увольнение Иванова никак не связано с его уголовным делом», — заявил юрист.

Басманный суд Москвы продлил арест Иванова на три месяца — до 23 сентября 2024 года. Аналогичное решение суд принял в отношении другого фигуранта этого дела Сергея Бородина.

До этого Тимур Иванов заявил в зале суда, что больше не является замминистра обороны. По его словам, должности он лишился после задержания.

Иванова обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, в частности у него обнаружили две люксовые машины с номерами за несколько миллионов рублей. Сейчас военный находится в СИЗО «Лефортово». Ему грозит до 15 лет лишения свободы, он отрицает свою вину.

Чиновник находится в двухместной камере с соседом. Там есть телевизор и холодильник, раз в день арестантам положена прогулка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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