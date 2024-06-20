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Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Илья Галахов/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа ликвидировали около 14:15 мск.

До этого в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. Губернатор региона Александр Гусев призвал местное население сохранять спокойствие, отметив, что «силы противовоздушной обороны наготове».

Несколькими часами ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ на территории Курской области.

Этой ночью над Покровским районом Орловской области был сбит беспилотник самолетного типа. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее ВСУ попытались атаковать металлургический комбинат в Липецке.

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