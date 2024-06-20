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Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

Высший совет обороны Румынии решил передать Украине систему ПВО Patriot

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Global Look Press

Высший совет обороны Румынии принял решение передать Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщается на сайте администрации президента страны.

«Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили передать Украине систему Patriot», — сказано в сообщении.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

18 июня министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что его страна направит Украине системы противовоздушной обороны Samp-T для защиты, остальное — засекреченная информация. Таким образом он прокомментировал сообщение газеты Fatto Quotidiano о том, что Рим может направить Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow в рамках девятого пакета военной помощи.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его страны есть только четверть необходимых систем противовоздушной обороны для защиты неба.

Ранее в США сообщили о заметном снижении эффективности ПВО Украины.

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