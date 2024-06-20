Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

Высший совет обороны Румынии принял решение передать Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщается на сайте администрации президента страны.

«Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили передать Украине систему Patriot», — сказано в сообщении.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

18 июня министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что его страна направит Украине системы противовоздушной обороны Samp-T для защиты, остальное — засекреченная информация. Таким образом он прокомментировал сообщение газеты Fatto Quotidiano о том, что Рим может направить Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow в рамках девятого пакета военной помощи.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его страны есть только четверть необходимых систем противовоздушной обороны для защиты неба.

Ранее в США сообщили о заметном снижении эффективности ПВО Украины.