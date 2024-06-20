Российские военные подразделения группировки «Восток» смогли занять выгодные рубежи и нанести поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны у населенных пунктов Урожайное и Великая Новоселка в Донецкой народной республике и Гуляй Поле в Запорожской области. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что российская группировка войск «Восток» сумела занять более выгодные рубежи в зоне спецоперации. В министерстве уточнили, что российский военные нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны. Бои шли в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко и Владимировка в Донецкой народной республике, а также — города Марфополя в Запорожской области.

Также российские военные сорвали попытки усиления ВСУ передовых позиций. Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю. Российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы ликвидировали опорные пункты, живую силу и технику четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Доброволья, Зализничного, Нескучного и Октября.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.