Представители МАГАТЭ посетили подстанцию «Луч» в Энергодаре

Представители МАГАТЭ посетили уничтоженную дронами ВСУ подстанцию «Луч» в Энергодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгению Яшину.

«На подстанцию «Луч» приезжали представители МАГАТЭ и ознакомились с последствиями прилета», — поделилась Яшина.

19 июня она сообщила, что ВСУ полностью уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре с помощью дронов-камикадзе.

Яшина также сообщала, что Энергодар остался без света после атаки ВСУ по подстанции.

До этого гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация не называет виновных в ударах по ЗАЭС, поскольку у нее недостаточно информации для определения атакующей стороны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.