Военный корреспондент Андрей Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что в день, когда боец спецназа группы «Центр» взял в плен четырех солдат Вооруженных сил Украины, группа бойцов ВС РФ штурмовала опорный пункт противника.

Отмечается, что российские бойцы с опытным командиром закрепились на опорном пункте. Командир доложил начальству, что готов удерживать свою позицию столько, сколько потребуется. Однако на протяжение суток по ним велся огонь артиллерии ВСУ, и бойцы в ходе обстрела потеряли командира.

«Ни один боец, обученный ими, не дрогнул. Все держались. Сержанты взяли командование на себя до прихода командира роты», — сообщил военный корреспондент.

До этого взятый в плен на Запорожском направлении украинский пленный рассказал, что западная военная подготовка плохо помогает солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) непосредственно в зоне специальной военной операции. Мужчина объяснил, что наработки Североатлантического альянса непригодны для конфликта такой интенсивности. Конкретно его и сослуживцев обучали на военной базе в Англии, вспоминает пленный. Однако по большей части учили психологии и тактической медицине, например, как вывести сослуживца из ступора. «Стреляли только один раз на стрельбище», — отметил военный. По его мнению, в Англии их ничему дельному не научили.

Ранее военный эксперт предложил ударить по британской базе в Европе.