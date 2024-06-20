Белоусов посетил военный городок морской пехоты в Приморье

Глава Минобороны России Андрей Белоусов посетил военный городок 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке и поручил ужесточить контроль над его реконструкцией. Об этом пишет РИА Новости.

«Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы все было готово», — сказал министр.

В настоящее время в городке проходит реконструкция ряда объектов, а также строительство шести новых казарм, столовой на 1 тыс. мест, складов для вооружения, спорткомплекса и ряда объектов в местном парке. Три казармы и столовую должны построить до 1 декабря 2025 года.

Белоусов подчеркнул, что за возведение объектов в срок несет личную ответственность глава организации военно-строительного комплекса.

До этого глава Минобороны посетил центр управления Сухопутных войск и заслушал доклад о ситуации в зоне боевых действий на Украине.

Ранее Белоусов и Дюмин провели совещание по поставкам БПЛА.