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Украинский БПЛА сбит над Орловской областью

Губернатор Клычков: ночью над Орловской областью сбит украинский БПЛА

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РИА «Новости»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью над Покровским районом региона был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью на территории Покровского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА реактивного типа», — написал он.

По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. На месте инцидента находятся оперативные службы и правоохранительные органы.

Также утром 20 июня в Тамбовской области произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. По словам главы региона Максима Егорова, ЧП, предположительно, произошло в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Кроме того, сообщалось, что в ночь на 20 июня на нефтебазе в Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки беспилотника произошел пожар.

Ранее ВСУ попытались атаковать металлургический комбинат в Липецке.

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