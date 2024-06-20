Украинский БПЛА сбит над Орловской областью

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью над Покровским районом региона был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью на территории Покровского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА реактивного типа», — написал он.

По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. На месте инцидента находятся оперативные службы и правоохранительные органы.

Также утром 20 июня в Тамбовской области произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. По словам главы региона Максима Егорова, ЧП, предположительно, произошло в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Кроме того, сообщалось, что в ночь на 20 июня на нефтебазе в Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки беспилотника произошел пожар.

Ранее ВСУ попытались атаковать металлургический комбинат в Липецке.