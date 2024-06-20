Генсек НАТО рассказал о модернизации ядерного потенциала альянса

Генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что проводимая НАТО модернизация ядерного потенциала запланирована давно и никак не связана с последними решениями Российской Федерации по ядерной тематике. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что альянс обладает эффективными и надежными средствами ядерного сдерживания, а также ядерным оружием. НАТО обладает подобным потенциалом много лет.

В текущий момент альянс находится в процессе его модернизации, что было заранее запланировано, добавил Столтенберг.

До этого в пресс-службе базы Ванденберг американских космических сил заявили, что США осуществили испытательный пуск ракеты с не оснащенной ядерным зарядом боеголовкой Mk21A.

В перспективе боеголовку могут применять на межконтинентальных баллистических ракетах LGM-35 Sentinel, которые, как ожидается, поступят на вооружение к 2031 году и сменят Minuteman III.

Также в Пентагоне заявили, что американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт от Минобороны США на сумму почти в $1 млрд. Сделка заключена в рамках программы изготовления межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel.

Ранее стало известно о подготовке РФ к применению нового оружия.