Взрывы произошли в Днепре

В украинском городе Днепр (ранее известном как Днепропетровск) произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Подробности инцидента не были предоставлены, а власти воздержались от комментариев.

В настоящее время объявлена воздушная тревога в Киеве, а также в областях Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

19 июня в Одесской области произошел взрыв.

Также в Одесской области произошла диверсия на железной дороге.

До этого сообщалось, что Одесса может остаться без скорой помощи, так как водители массово увольняются из-за мобилизации на Украине.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.