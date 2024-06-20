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В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

Онлайн-карта: в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

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Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Тревога объявлена на территории Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в Херсонской и Запорожской областях, подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Воздушная тревога звучит в Харьковской области с 21:50 мск, в Николаевской она была объявлена в 22:49 мск, а позже распространилась на другие регионы страны.

До этого глава областного совета Днепропетровской области Украины Николай Лукашук заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали объекты инфраструктуры в Никопольском районе региона.

19 июня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

17 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ нанесли удары по расположению Вооруженных сил Украины и их боевой технике в районах населенных пунктов Марганец и Покровск Днепропетровской области.

Ранее в Одесской области произошел взрыв.

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