В Луганске прозвучал ряд взрывов

В Луганске произошло несколько взрывов. Об этом, ссылаясь на очевидцев, сообщает Telegram-канал Луганского информационного центра.

По разным данным, взрывов было от двух до четырех. Предположительно, в городе могли работать системы противовоздушной обороны (ПВО).

По сведениям ТАСС, взрывы в Луганске были слышны с 01:24 по 01:27 мск.

До этого сообщалось, что в Луганске на месте обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилого дома завершились аварийно-спасательные работы, сотрудники МЧС спасли из-под завалов семь человек.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Однако несмотря на это, в Луганске произошло несколько взрывов. Более того, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд.

Ранее в МИД РФ прокомментировали обстрел Луганска со стороны украинских войск.