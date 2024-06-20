На Украине рассказали, кто может стать новым главкомом ВСУ

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) может стать Руслан Хомчак, ранее занимавший эту должность. Видеозапись выступления советника опубликована на его YouTube-канале.

Он подчеркнул, что в текущий момент на Украине на первый план выходит «очень острая тема» — обсуждение замены нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского, на место которого может вернуться Хомчак.

Соскин считает, что ранее Хомчак закончил Московское высшее военное командное училище, а также был начальником генштаба украинской армии.

По словам аналитика, у нынешнего главкома Александра Сырского довольно низкий уровень квалификации, а Руслан Хомчак представляет из себя «более масштабную фигуру».

До этого на Украине заговорили о том, что в скором времени может случиться вторая за год отставка главнокомандующего украинскими войсками. Как пишет «Страна.ua», возможное увольнение Александра Сырского всерьез начали обсуждать в украинских политических кругах.

Ранее пасынок Сырского заявил, что тот никогда не считал себя украинцем.