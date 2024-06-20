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ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта Шебекинского городского округа

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Телеграм-канал Настоящий Гладков

Глава администрации Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трем населенным пунктам Шебекинского городского округа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Настоящий Гладков».

В селе Новая Таволжанка в результате обстрела были выбиты окна и повреждена кровля частного дома. В результате повреждения линии электропередачи без света временно остались жители сел Шамино и Коровино, частично сел Муром и Новая Таволжанка.

В селе Муром взрывная волна разрушила надворную постройку на территории частного домовладения. Село также атаковал украинский FPV-дрон, в результате чего, в частном доме были повреждены остекление и фасад.

В городе Шебекино беспилотник-камикадзе нанес удар по складскому помещению, расположенному на территории коммерческого предприятия.

Губернатор отметил, что для уточнения информации об ущербе в светлое время суток будет осуществляться подомовой обход.

До этого ВСУ обстреляли село Березовка Борисовского района Белгородской области, в результате чего пострадала мирная жительница.

Ранее в нескольких селах Белгородской области произошло аварийное отключение электричества.

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