В ЕС заявили, что переговоры о вступлении Украины в союз будут сложными

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз будут сложными, поскольку есть спорные сферы. Об этом заявил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка, передает украинское издание «Страна».

Шлапка заявил, что на следующей неделе должна пройти межправительственная конференция Украина--ЕС, где и начнутся переговоры. При этом он отметил, что процесс переговоров будет сложным.

По его словам, переговоры требуют сохранения Украиной реформ, то есть необходимо действительно менять страну.

«У Польши, Германии, Франции есть собственные интересы. Поэтому необходимо совместно находить наилучшие решения», — заявил чиновник.

14 июня постоянные представители стран Евросоюза принципиально согласовали начало переговоров о приеме в ЕС Молдавии и Украины с 25 июня.

Перед этим сообщалось, что в Брюсселе намерены ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, до председательства Венгрии в объединении.

Ранее Зеленский заявил, что Киев сделал все для начала переговоров о вступлении в ЕС.