Жителей города в Белгородской области предупредили об обстреле со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие начали обстрел Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Ведется обстрел <...> города Грайворон», — уточняется в заявлении.

На этом фоне власти рекомендовали гражданам укрыться в подвалах домов.

Днем 19 июня бойцы Вооруженных сил Украины также обстреляли Грайворон, применив для этого реактивные системы залпового огня (РСЗО). По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Однако несколько украинских снарядов попали в частное домовладение, из-за чего на его территории начался пожар. Вместе с этим повреждения получили еще восемь жилых домов и два легковых автомобиля. Кроме того, солдаты ВСУ нанесли урон местной линии электропередачи и газопроводу.

Незадолго до этого Грайворон подвергся атаке двух украинских дронов. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли ущерб трем легковым автомобилям, при этом один их них упал рядом с административным зданием.

Ранее в Грайвороне при обстреле со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.