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В ВСУ усомнились в квалификации Буданова

Майор ВСУ Лапин: глава ГУР Украины Буданов по уровню не выше командира взвода

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Defence Intelligence of Ukraine

Уровень начальника ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) не выше, чем у командира взвода. Такую точку зрения высказал майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе, которое опубликовано на YouTube.

«Как к спецназовцу, у меня к Буданову никогда вопросов не было и не будет. Но в плане стратегического мышления — извини, но образование — командир взвода», — заявил Лапин.

Он подчеркнул, что ответственность за большинство проваленных операций лежит на Буданове. Также Лапин сказал, что глава ГУР виновен в уничтожении «элиты спецназа».

13 июня Кирилл Буданов подтвердил, что армия наносит удары по России западным оружием.

20 мая замруководителя пророссийской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что Главное управление разведки минобороны Украины и служба безопасности страны (СБУ) ведут борьбу за взятки и откаты, из-за чего между ведомствами Василия Малюка и Кирилла Буданова тлеет конфликт.

Ранее в Британии раскрыли подробности покушения на Буданова.

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