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На Украине заговорили о демобилизации

На Украине допустили демобилизацию части военных при текущем темпе мобилизации

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

В Верховной раде могут начать разработку проектов о демобилизации, если сохранится текущий темп мобилизации, заявил депутат Роман Костенко. Его слова передает издание «Украинская правда».

»Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации. Их удовлетворяет количество мобилизованных, которое даже превышает ожидания.», — сказал Костенко.

По его словам, военные надеются, что тенденция сохранится. Если текущие темпы не снизятся до конца лета, то в Раде могут перейти к продумыванию законопроекта о демобилизации части военнослужащих.

До этого сообщалось, что депутат Верховной рады Роман Лозинский заявил, что Украине необходимо снижение мобилизационного возраста. По мнению Лозинского, снижение планки мобилизационного возраста с 27 до 25 лет было не последним. Депутат считает снижение возраста необходимым несмотря на то, что общество его не поддержит.

Также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) говорил, что украинский кабинет министров в течение шести месяцев намерен создать в стране единый реестр призывников, военнообязанных и находящихся в запасе граждан. Координировать проект будет министерство внутренних дел Украины.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.

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