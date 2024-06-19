По всей Украине звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучат с 17:17 по московскому времени.

Днем 19 июня в подконтрольном Украине городе Херсоне произошли взрывы.

В этот же день в результате атаки беспилотников во Львове и окрестностях было повреждено административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

18 июня в подконтрольной Киеву части Херсонской области обнаружили повреждения на объекте критической инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее депутат Рады вышла на трибуну парламента с флажком России.