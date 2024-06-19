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ВСУ попытались атаковать Белгородскую область при помощи дрона

Минобороны РФ: в Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

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Reuters

Украинские военные предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

В ведомстве рассказали, что дрон заметили около 16:00 мск. После этого в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые успешно ликвидировали заданную цель.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Другие подробности в министерстве не уточнили.

19 июня бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли белгородский город Грайворон из реактивной системы залпового огня (РСЗО). По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Тем не менее один из украинских снарядов попал в частное домовладение, из-за чего на его территории начался пожар. Кроме того, специалисты зафиксировали повреждение местной линии электропередачи (ЛЭП) и газопровода.

Ранее в одном из сел в Белгородской области фрагмент украинского снаряда пробил крышу дома.

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