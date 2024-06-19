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ВС РФ уничтожили пункты управления нескольких бригад украинских войск

Минобороны РФ: российские бойцы поразили пункты управления трех бригад ВСУ

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российские бойцы за минувшие сутки поразили пункты управления трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что боевую задачу выполнили ракетные войска и оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил РФ. Им содействовали расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерия.

«Нанесено поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, за данный промежуток времени солдаты ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в 124 районах боевых действий.

19 июня российское министерство обороны заявило, что подразделения группировки войск «Север» успешно атаковали позиции ВСУ на Харьковском направлении. В том числе бойцы ВС РФ приняли участие в сражениях в районе города Волчанска.

В результате им удалось улучшить положение по переднему краю и нанести поражение украинским формированиям. Суточные потери ВСУ на соответствующем участке фронта составили до 300 человек.

Ранее расчеты дронов в составе ВС РФ уничтожили блиндажи украинских военных на одном из направлений.

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