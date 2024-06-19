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ВСУ обвинили в применении кассетных боеприпасов в Харьковской области

ВГА Харьковской области: ВСУ обстреливали мирные города кассетными боеприпасами

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Сергей Батурин/РИА Новости

Украинские военнослужащие в Харьковской области применяют кассетные боеприпасы для обстрела населенных пунктов, в которых все еще находятся мирные граждане. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по вопросам обороны и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

По его словам, в зоне боевых действий были проведены оперативно-следственные мероприятия. В результате специалисты выяснили, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносят удары по населенным пунктам при помощи запрещенных кассетных боеприпасов.

«[В этих населенных пунктах] по-прежнему остаются мирные граждане и не сосредоточен контингент войск Российской Федерации», — подчеркнул Лисняк.

Он добавил, что недавно село Глубокое подверглось обстрелу со стороны украинских войск. Ранения получили более 20 человек, которых спасти не удалось.

Вместе с этим солдаты ВСУ использовали кассетные боеприпасы для атаки на село Пыльная. Тогда пострадал мужчина 1936 года рождения, в том числе лишившись дома и жены с сыном.

Кассетные боеприпасы — это снаряды, которые при разрыве высвобождают боевые припасы меньшего размера. Они представляют особую опасность для гражданского населения, так как часть выбрасываемых ими суббоеприпасов не срабатывает и становится своего рода минами.

В декабре 2008 года была открыта для подписания Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая их применение. Документ, к которому присоединились 123 государства, вступил в силу в августе 2010 года.

Ранее жители ДНР обвинили украинских военных в применении боевых отравляющих веществ против гражданского населения.

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