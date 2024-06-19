На Украине оценили темпы мобилизации в стране

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) доволен нынешними темпами мобилизации. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам обороны Роман Костенко, слова которого передает «Украинская правда».

Он отметил, что если темпы мобилизации не изменятся до конца лета, то можно будет вносить законопроект о демобилизации.

18 июня депутат Верховной рады Роман Лозинский заявил, что Украине необходимо снижение мобилизационного возраста. По мнению Лозинского, снижение планки мобилизационного возраста с 27 до 25 лет было не последним. Депутат считает снижение возраста необходимым несмотря на то, что общество его не поддержит.

В этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сказал, что украинский кабинет министров в течение шести месяцев намерен создать в стране единый реестр призывников, военнообязанных и находящихся в запасе граждан.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

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