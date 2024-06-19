Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине оценили темпы мобилизации в стране

Депутат Рады Костенко заявил, что генштаб ВСУ доволен темпами мобилизации

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) доволен нынешними темпами мобилизации. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам обороны Роман Костенко, слова которого передает «Украинская правда».

Он отметил, что если темпы мобилизации не изменятся до конца лета, то можно будет вносить законопроект о демобилизации.

18 июня депутат Верховной рады Роман Лозинский заявил, что Украине необходимо снижение мобилизационного возраста. По мнению Лозинского, снижение планки мобилизационного возраста с 27 до 25 лет было не последним. Депутат считает снижение возраста необходимым несмотря на то, что общество его не поддержит.

В этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сказал, что украинский кабинет министров в течение шести месяцев намерен создать в стране единый реестр призывников, военнообязанных и находящихся в запасе граждан.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Ранее Рогов рассказал о прозвище сотрудников украинских ТЦК.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами