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В Курской области объявили ракетную опасность

Жителей Курской области призвали укрыться из-за ракетной опасности

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Курской области объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Находящихся дома местных жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Тем, кто находится на улице, посоветовали зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

19 июня в Белгороде трижды объявляли ракетную опасность. Граждан просили спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности». До этого в результате атаки ВСУ оказались повреждены «КамАЗ» и два комбайна под Белгородом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее обломок снаряда пробил крышу дома в селе под Белгородом.

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