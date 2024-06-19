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Стало известно число обменов военнопленными между РФ и Украиной

Москалькова: РФ и Украина провели более 40 обменов военнопленными

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Максим Блинов/РИА Новости

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что между РФ и Украиной состоялось свыше 40 обменов военнопленными. Она отметила, что это сложный диалог, передает РИА Новости.

«Действительно, процесс (обмена военнопленными. — «Газета.Ru») трудный, но министерство обороны, ФСБ очень много делают для того, чтобы процессы не останавливались. У нас прошло на сегодняшний день более 40 обменов. Мы тоже участвуем в этих процессах, и, к сожалению, должна подтвердить: диалог сложный», — сказала Москалькова.

По ее словам, РФ опубликовала список из 430 пленных военнослужащих, которых она готова передать Украине и получить в ответ на тех же условиях своих военнопленных.

31 мая Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими, с каждой стороны были переданы по 75 человек. Этот обмен состоялся после продолжительной (почти четыре месяца) паузы, когда никаких бойцов не возвращали и не меняли. До этого Татьяна Москалькова обвинила в приостановке обменов Киев и призвала забрать 500 пленных на родину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МО РФ показало видео допроса пленного колумбийца.

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