Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на российский регион

Украинские войска предприняли попытку атаковать Белгородскую область крылатыми беспилотниками. Подробности сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака произошла около 13:30, и для нее Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали четыре дрона. Все из них были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

До этого об уничтожении ряда воздушных объектов ВСУ на подлете к Белгороду сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки ВСУ в Белгороде оказались повреждены кровли частного дома и гаража, а в селе Новая Нелидовка в Белгородском районе обломок объекта пробил крышу частного дома.

Также 19 июня стало известно, что беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Новой Каховке в Херсонской области. Несколько балконов и окон получили повреждения.

Ранее Минобороны раскрыло подробности новых боев в Харьковской области.