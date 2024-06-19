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В зоне СВО за день до отпуска погиб юный контрактник из Перми

На СВО за день до отпуска погиб 18-летний контрактник из Перми Надеин

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ПФ ВГУВТ | Пермский филиал ВГУВТ/VK

Контрактник из Перми Геогрий Надеин погиб в зоне специальной военной операции на Украине за день до своего отпуска. Об этом сообщила пресс-служба Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ПФ ВГУВТ) во «ВКонтакте».

В учебном заведении отметили, что 18-летний курсант Надеин заключил контракт с министерством обороны, последовав за отчимом. Администрация вуза сообщила, что Надеин погиб как герой, но обстоятельства гибели курсанта не уточнили.

На родине молодого человека ждали его мама и сестра, отметили в вузе. Там добавили, что до участия в спецоперации курсант активно участвовал в жизни учебного заведения — был волонтером и пел в хоре.

До этого в зоне специальной военной операции погиб отец 10 детей из Бурятии Анатолий Ринчинов. Мужчина родился в январе 1964 года в селе Петропавловка Джидинского района (Республика Бурятия). В этом году ему исполнилось 60 лет.

Ранее в зоне СВО погиб примкнувший к ВСУ актер из фильма «Черные кошки».

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