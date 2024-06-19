Российская группировка войск «Восток» сумела занять более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что российский военные нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны. Бои шли в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко и Владимировка в Донецкой народной республике, а также — города Марфополя в Запорожской области.

До этого российские военные сорвали попытки усиления ВСУ передовых позиций. Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю. Российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы ликвидировали опорные пункты, живую силу и технику четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Доброволья, Зализничного, Нескучного и Октября.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.