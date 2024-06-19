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ВС РФ нанесли поражение пунктам управления ВСУ

ВС РФ нанесли поражение трем пунктам управления мехбригад ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска при помощи тактической авиации, беспилотников и артиллерии нанесли поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Средствами противовоздушной обороны сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата, десять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что группировка войск «Днепр» Вооруженных сил России поразила формирования трех бригад территориальной обороны в Запорожской и Херсонской областях. Отмечается, что поражения были нанесены 128-й горно-штурмовой бригаде, 37-й бригаде морской пехоты и 121-й бригаде теробороны в населенных пунктах Дарьевка, Осокоровка и Нестерянка.

Также экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что нынешние власти США опасаются наступления Вооруженных сил России на севере Украины, поскольку такой маневр может привести к краху ВСУ в самый ответственный момент. Он добавил, что коллапс украинской армии, в случае наступления российских войск, на Западе прекрасно осознают, поэтому не гнушаются использовать различные методы устрашения, в том числе разрешая Киеву бить по территории РФ дальнобойными ракетами.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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