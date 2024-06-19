Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что противник планировал ротацию в опорных пунктах в районах Никольского, Дорожнянки и Чаривного.

Российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы ликвидировали опорные пункты, живую силу и технику четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Доброволья, Зализничного, Нескучного и Октября.

До этого стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под свой контроль село Загорное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. Военные поразили живую силу и технику украинской армии в селах Новоселовка (Запорожская область) и Владимировка (ДНР).

В минувшее воскресенье, 16 июня, группировка «Юг» Вооруженных сил РФ отразила четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны России.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).