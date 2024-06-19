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Сирийская армия лишилась офицера в результате атаки дронов Израиля

Sana: беспилотники Израиля атаковали два военных объекта в Сирии

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Михаил Алаеддин/РИА «Новости»

Беспилотники армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по двум военным объектам Вооруженных сил Сирии в районах населенных пунктов Даръа и Эль-Кунейтра. Об этом сообщает агентство Sana со ссылкой на источник в сирийской армии.

Атака дронов произошла около 07:00 (местное время, совпадает с московским). Журналисты пишут, что в результате налета армия Сирии понесла материальный ущерб и лишилась офицера. Данные о конкретных повреждениях и имя военного не приводятся.

В ночь на 3 июня Израиль нанес ракетные удары по наземным целям вблизи города Алеппо, были слышны сильные взрывы. Сирийские средства ПВО открыли заградительный огонь и поразили несколько израильских ракет.

Россия осудила действия израильской армии. В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия в нынешней ситуации могут привести к опасным последствиям в регионе, а также спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию.

Ранее сообщалось, что Белый дом отменил встречу представителей США и Израиля из-за упреков Нетаньяху.

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