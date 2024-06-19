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Украинский беспилотник атаковал село в Курской области

Смирнов: октокоптер ВСУ атаковал домовладение в поселке Теткино Курской области

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Октокоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал домовладение в поселке Теткино Глушковского района. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, никто из местных жителей не пострадал, однако в результате атаки случился пожар. Спасатели и добровольцы оперативно ликвидировали возгорание.

Вечером 16 июня Смирнов заявил, что украинские военнослужащие в течение дня атаковали шесть населенных пунктов на территории Курской области. Под обстрел попали село Горналь и хутор Олешня, расположенные в Суджанском районе. Кроме того, целью бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали поселки Теткино и Новый Путь в Глушковском районе.

Населенные пункты Троицкое в Кореневском районе и Сергеевка в Глушковском районе, в свою очередь, подверглись атакам украинских дронов. Беспилотные летательные аппараты сбросили на них взрывоопасные предметы.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.

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