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В подполье заявили об ударе российских войск по военным объектам

РИА Новости: ВС РФ ударили по военным объектам и энергоинфраструктуре Львова

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска в ночь на среду нанесли несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам координатора, в 3:20 мск в пригороде Львова прозвучал первый взрыв со стороны северной окраины Львова. В 3:30 мск произошел еще один очень мощный взрыв в пригороде Малехов. Попадание пришлось по трехэтажному дому, где дислоцировались Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам собеседника агентства, в здании располагались военные, а также был небольшой склад со снарядами.

Как рассказал Лебедев, третий взрыв был нанесен около 5:20 мск. Согласно сообщению сопротивления, звук взрыва шел со стороны Львовской ТЭЦ-2. Местные жители рассказывают о повреждении одной или двух анкерных опор линии электропередачи (ЛЭП). По данным координатора подполья, после взрыва во Львове начались перебои со светом.

18 июня Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ ликвидировали цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск и поразили ряд других объектов противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

17 июня российские военные ударили по Миргороду в Полтавской области, где находится авиабаза ВСУ. В Telegram-канале «Военкоры Русской весны» пояснили, что в последние несколько недель российская армия наносит удары по этому объекту, который выполняет роль аэродрома подскока.

Ранее российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Запорожской области.

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