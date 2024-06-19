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В России предложили ударить по одной из британских баз в Европе

Военный эксперт Клинцевич призвал ударить из Сирии по базе Британии на Кипре

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Frank Augstein/AP

Россия может нанести удар с территории Сирии по военной базе Великобритании на Кипре в качестве ответа на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России с использованием западного оружия. Об этом в интервью «Царьграду» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич.

По его словам, речь идет о британской военно-воздушной базе на Кипре, которая расположена в 200 км от территории Сирии.

«Предположим, какая-то группировка случайно ударит по этой базе, разнесет там какое-то количество самолетов… Крику будет очень много, визгу будет очень много, но фактически Запад понимает только силу. В последнее время мы видим, что это так», — сказал Клинцевич.

Он также выразил мнение, что совсем скоро Российская Федерация начнет отвечать западным странам зеркально. Например, РФ может передать свое высокотехнологичное оружие противникам США и Соединенного Королевства, отметил эксперт.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может дать асимметричный ответ на поставки дальнобойного оружия Украине.

Ранее в Германии призвали разрешить ВСУ бить западным оружием по всей России.

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