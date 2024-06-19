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Российская подлодка решает задачи боевой службы в Средиземном море

ТАСС: подводная лодка «Уфа» ТОФ решает задачи боевой службы в Средиземном море

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Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»/РИА «Новости»

Подводная лодка «Уфа», носитель крылатых ракет «Калибр-ПЛ», проекта 636.3 Тихоокеанского флота (ТОФ) России сейчас занимается решением задач боевой службы в Средиземном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

«Подлодка «Уфа» в рамках межфлотского перехода на ТОФ в настоящее время несет службу в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России», — сказал он.

По словам источника, имеется два варианта развития событий. Согласно первому, субмарина дождется подлодки «Можайск», они вместе проследуют так называемым южным маршрутом на ТОФ. Во втором варианте «Можайск» на некоторое время примет вахту у «Уфы» в Средиземном море.

15 июня в министерстве обороны РФ сообщили, что корабли Тихоокеанского флота РФ и Военно-морских сил Египта провели совместное учение в Средиземном море.

От России в учениях задействованы боевые корабли Тихоокеанского флота — ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», которые 14 июня зашли в египетский порт Александрия. Египет отправил на маневры фрегат ENS Al-Qadeer («Аль-Кадир»).

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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