Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска потерпели провал в ходе контрнаступления в Харьковской области. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Dialogue Works.

Риттер утверждает, что в преддверии конференции в Швейцарии, прошедшей с 15 по 16 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили все резервы под Харьков. В результате этого украинская сторона понесла большие потери.

Риттер подчеркнул, что ВСУ хотели «яркой победы, но все резервы попали в мясорубку».

По его мнению, подобное было сделано, чтобы продемонстрировать успехи для оправдания ожиданий властей США перед американскими президентскими выборами. Риттер считает, что Украине придется повторить что-то подобное перед саммитом НАТО.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинский кабмин начал перераспределять средства из государственного бюджета для Николаевской и Ровненской областей в пользу Харьковской области.

По его словам, Харьковской области направят порядка $5,8 млн.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к контрнаступлению в районе Волчанска.