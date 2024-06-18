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Шольц отказался от «приключений» на Украине

Шольц заявил, что бундесвер не отправится на «приключения» на Украине

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Liesa Johannssen/Reuters

Германская армия, бундесвер, не будет направлена на Украину для поддержки Вооруженных сил Украины, а власти Германии будут избегать каких-либо «приключений» в связи с ситуацией. Об этом заявил федеральный канцлер Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Все те, кто по праву беспокоится из-за таких серьезных конфликтов, могут быть уверены, что нечего опасаться каких-то приключений со стороны германской политики», — заявил Шольц.

Германский канцлер добавил, что для Берлина и Европы ключевой задачей является обеспечение безопасности Европейского союза, а также поддержка «независимости Украины».

Примечательно, что заявления Шольца прозвучали на пресс-конференции после совещания с главами восточногерманских земель, где коалиция во главе с Шольцем полностью проиграла на выборах в Европейский парламент.

До этого зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Киев о плачевных последствиях отказа от предложений президента Владимира Путина.

Ранее Путин заявил об открытости России для диалога по самым сложным вопросам.

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