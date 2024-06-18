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Путин уверен в победе России на СВО

Путин выразил уверенность в победе России в спецоперации

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума, который посвящен двухлетию работы фонда «Народный фронт. Все для Победы!» и заявил, что Россия победит. Об этом сообщает ТАСС.

«Такая идущая от сердца забота укрепляет боевой дух наших солдат и офицеров. Убедительно показывает, что вместе мы ответим на любые вызовы. А значит — победа будет за нами», — сказал российский лидер.

Он добавил, что в трудные для России времена россияне демонстрируют сплоченность и единение граждан и армии.

До этого политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев заявил, что историческая память о Великой Отечественной войне проходит сквозь поколения, обретая новые формы, но сохраняет гордость за народную победу. По словам Васильева, государство и общество совместно работают над сохранением памяти о Великой Победе.

Васильев добавил, что все попытки недоброжелателей преуменьшить роль СССР во Второй мировой войне раз за разом проваливаются. Напомним, 9 мая 2024 года отмечается 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Путин поручил своим доверенным лицам вместе пройти по пути «строительства новой России».

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