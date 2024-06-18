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ВСУ обстреляли окраину Шебекина

Гладков сообщил об обстреле Шебекина украинскими военными

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Окраина города Шебекино попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Осколками снаряда поврежден один автомобиль. Также имеются повреждения на линии электропередачи, временно без света остается часть города», — сообщил глава региона.

Гладков подчеркнул, что аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с Министерством обороны России.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших. Иная информация уточняется.

Накануне Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Гора-Подол Грайворонского городского округа. В результате пострадали три человека.

16 июня стало известно, что ВСУ использовали французскую авиабомбу AASM НAMMER при одной из атак на Шебекино. Это управляемая авиационная бомба класса «воздух-земля», оснащенная носовой системой наведения, твердотопливным реактивным двигателем и крыльями.

Ранее в Белгородской области четыре человека подорвались на мине.

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Обстрелы Белгородской области
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